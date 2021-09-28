Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Главы 100 государств, 52 главы правительства и 34 министра выступили на неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН). Об этом 28 сентября заявил председатель ГА ООН Абдулла Шахид на закрытии мероприятия международного уровня.

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Абдулла Шахид уточнил, что за прошедшую неделю высокого уровня участники сессии ГА ООН услышали выступления 194 спикеров. В их числе были 100 глав государств, 52 главы правительств, три вице-президента и 34 министра. Шахид отметил, что сам провёл дискуссии с 70 главами делегаций всех уровней.

Также председатель ГА ООН сообщил, что 843 участника мероприятия сдали тест на COVID-19, а ещё 93 участника сессии приняли предложение властей Нью-Йорка и привились от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что среди прибывших на Генассамбею ООН не было выявлено новых случаев заражения коронавирусом.