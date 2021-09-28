Минобороны РФ требует крупную сумму с проектного госинститута
Москва, 28 сентября, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Более 33 млн рублей требуют взыскать с АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства». Истцом в двух спорах, которые в октябре 2021 года начнут рассматривать в арбитраже Москвы, выступает Министерство обороны России, передаёт ИА REGNUM.
Оба иска к институту, который позиционируется как головная организация по проектированию спецобъектов и объектов космической тематики, были поданы 21 сентября 2021 года. Претензии на 11 202 590,27 рубля судья Джиоев рассмотрит 20 октября 2021 года, а иск на 21 452 869,92 рубля будет рассмотрен 14 октября судьей Ликшиковым.
По открытым данным, институт-ответчик в разные годы был поставщиком в 120 госконтрактах на общую сумму 3,362 млрд рублей. При этом с Минобороны в качестве заказчика его связывает не менее семи контрактов на общую сумму более 1,7 млрд рублей.
Отметим, только за август 2021 года министерство подало девять исков к институту. В одном из дел, которое рассмотрят 28 сентября 2021 года, речь идет «о взыскании неустойки по контракту №1 718 187 375 932 594 257 395 712