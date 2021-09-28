Москва, 28 сентября, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Более 33 млн рублей требуют взыскать с АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства». Истцом в двух спорах, которые в октябре 2021 года начнут рассматривать в арбитраже Москвы, выступает Министерство обороны России, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Оба иска к институту, который позиционируется как головная организация по проектированию спецобъектов и объектов космической тематики, были поданы 21 сентября 2021 года. Претензии на 11 202 590,27 рубля судья Джиоев рассмотрит 20 октября 2021 года, а иск на 21 452 869,92 рубля будет рассмотрен 14 октября судьей Ликшиковым.