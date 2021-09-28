Владивосток, 28 сентября, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Приморье продолжает участие в общероссийской акции «Урок цифры». Очередной урок посвящен изучению искусственного интеллекта в образовании школьников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе краевого правительства.

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Отмечается, что «Урок цифры» — это возможность получать знания от ведущих технологических компаний по самым актуальным темам в области информационных технологий.

Акция проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

«Урок способствует развитию у детей цифровых навыков и раннему профессиональному самоопределению. В рамках урока «Искусственный интеллект в образовании» ученики познакомятся с самим понятием «искусственный интеллект» и узнают о возможностях его использования в работе на примере профессии учителя», — пояснили в минобразования Приморья.

Все желающие могут пройти обучение с 27 сентября по 10 октября на сайте урокцифры.рф.

Методические рекомендации и материалы урока прошли экспертизу Министерства просвещения РФ, рекомендованы для очного и дистанционного обучения и содержат варианты разных форматов проведения урока в зависимости от технической оснащенности класса и уровня подготовки учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, использование цифровых технологий в школе влияет на качество обучения положительно, считают 46% родителей. Об обратном заявили 26%. Уверены, что никак не влияет 12%.