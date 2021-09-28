Токио, 28 сентября 2021, 03:36 — REGNUM Напоминающие баллистическую ракету объекты, якобы выпущенные Северной Кореей в сторону Японского моря, упали вне пределов исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии. Об этом 28 сентября сообщает агентство Kyodo.
Согласно анализу, который провели японские специалисты, два снаряда достигли высоты около 50 км и пролетели 750 км, после чего упали возле побережья острова Ното.
Запуск неизвестных объектов вызвал тревогу в Японии. Отмечается, что выпущенные КНДР ракеты схожи с теми, что были запущены в этом же месяце, 15 сентября.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии зафиксировали запуск Северной Кореей баллистических ракет в сторону Японского моря.
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