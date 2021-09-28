Токио, , 03:36 — REGNUM Напоминающие баллистическую ракету объекты, якобы выпущенные Северной Кореей в сторону Японского моря, упали вне пределов исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии. Об этом 28 сентября сообщает агентство Kyodo.

Ракета SpaceX-Imagery

Согласно анализу, который провели японские специалисты, два снаряда достигли высоты около 50 км и пролетели 750 км, после чего упали возле побережья острова Ното.

Запуск неизвестных объектов вызвал тревогу в Японии. Отмечается, что выпущенные КНДР ракеты схожи с теми, что были запущены в этом же месяце, 15 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии зафиксировали запуск Северной Кореей баллистических ракет в сторону Японского моря.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония зафиксировала запуск баллистической ракеты со стороны КНДР