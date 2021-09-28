Красноярск, 28 сентября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. Во вторник, 28 сентября, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Сентябрь в Красноярске

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В 07:10 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 28 на 29 сентября ожидается до +0… +3 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В среду, 29 сентября, в Красноярске до +6… +8 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью — до −1… +1 °C, временами небольшие осадки.

В четверг, 30 сентября, в Красноярске ожидается до +8… +10 °C днём и до +2… +4 °C ночью, облачно, дождь.

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