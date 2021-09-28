Хабаровск, 28 сентября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. Активы семьи бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продолжают терять свои позиции. Хабаровский арбитраж признал банкротом ООО «Торэкс», которое работало в сфере обработки отходов и лома металлов. Компания принадлежит супруге Фургала — Ларисе Стародубовой, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

27 сентября 2021 года в карточке дела появилась запись судьи Авдеевой — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Детали пока неизвестны — вердикт недоступен для ознакомления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года этот актив по инициативе АО «МСП Банк» взяли под наблюдение. Заявленная сумма долга составляла более 267 млн рублей. Фирма «Торэкс» входила в ассоциацию «Дальлом».

На сегодня список кредиторов ООО пополняется. К примеру, претензии на 1,2 млн рублей заявила компания «Транслом». Также идёт оспаривание ранее заключённых сделок, в том числе и о взаимозачётах.

Напомним, Сергея Фургала задержали летом 2020 года, после того как он стал фигурантом уголовного дела по убийству 15-летней давности. Позднее проблемы начались и в бизнесе семьи экс-губернатора. В частности, ряд компаний получили банкротные претензии от кредиторов.

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