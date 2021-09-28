Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2021, 03:16 — ИА Регнум. На Сахалине следователи 27 сентября начали проверку по факту обнаружения трупа мужчины на берегу моря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

(сс)GDJ Море

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Труп 31-летнего жителя пгт. Ноглики без признаков насильственной смерти был обнаружен на берегу Ныйского залива. Следственные органы пытаются установить все обстоятельства и причины смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Иркутской области и Бурятии (в районе реки Снежной) 22 сентября пропали пять добровольцев, которые 15 сентября вышли на поиски пропавшего рыбака.