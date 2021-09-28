Анапа, Краснодарский край, 28 сентября, 2021, 03:14 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту пожара в двухэтажном жилом доме в Анапе начали сотрудники управления СК РФ по Краснодарскому краю, 27 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Mchs.gov.ru Пожар

Инцидент произошел в ночь на 25 сентября. В результате ЧП погибли два человека — 56-летний мужчина и 55-летняя женщина, которые являлись арендаторами дома. Согласно предварительной версии, пожар мог случиться из-за короткого замыкания электропроводки.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября два человека стали жертвами пожара в жилом доме в селе Средние Карамалы в Ермекеевском районе Башкирии.