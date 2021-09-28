Самара, 28 сентября, 2021, 03:10 — ИА Регнум. Три малолетних ребёнка погибли при пожаре в многоквартирном доме в Самарской области. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар

Трагедия произошла в деревне Ольгино Безенчукского района в ночь на 28 сентября. Информация о возгорании поступила в региональное ведомство в 00:16 по местному времени (23:16 мск 27 сентября). Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что горят вещи в квартире на первом этаже. Из дома Были эвакуированы 24 человека.

В результате пожара погибли три малолетних ребёнка, девочки 2021 и 2014 годов рождения и мальчик 2018 года рождения. На настоящее время пожар ликвидирован. Устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара.

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