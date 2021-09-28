Южно-Сахалинск, 28 сентября, 2021, 03:10 — ИА Регнум. На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего жителя Холмска, который обвиняется в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

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Удалось установить, что к подозреваемому пришёл в гости его 39-летний знакомый. Во время совместного распития спиртного между мужчинами возникла ссора. Хозяин квартиры схватил нож и зарезал своего гостя.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле (Свердловская область) утвердили обвинительное заключение по делу об убийстве, в котором подозревают местного жителя 1975 года рождения.