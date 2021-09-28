Воронеж, 28 сентября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. В Воронежской области бюджетное учреждение «Новохоперская районная станция по борьбе с болезнями животных» объявило тендер на приобретение дорогостоящего автомобиля с начальной ценой почти 2 млн рублей. Победителя планируют определить 14 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Источник финансирования контракта — «средства от приносящей доход деятельности». Поставить адресату лот победитель должен в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта. Начальная цена договора — 1 904 633,33 рубля.

В техзадании указано, что это должен быть новый «легковой автомобиль Geely Atlas LUXE LED (или эквивалент)».

Напомним, до этого в Приморском крае госучреждение — краевой клинический кожно-венерологический диспансер — объявило запрос котировок на покупку дорогостоящего внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. На тендер поступила лишь одна заявка, и победителем признали компанию «Саммит моторс (Владивосток)», которая поставит КВД внедорожник за 3,468 млн рублей.