Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 сентября разнонаправленно. Вырос Dow Jones.

Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 71,37 пункта (0,21%), до уровня 34 869,37 пункта. S&P 500 подешевел на 12,37 пункта (0,28%), опустившись до уровня 4443,11 пункта. Nasdaq к завершению дня понизился на 77,73 пункта (0,52%), до уровня 14 969,97 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,62, до уровня $75,45 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 24 сентября разнонаправленно. Незначительно понизился Nasdaq.

Читайте также: Котировки нефти Brent взлетели к трёхлетним максимумам