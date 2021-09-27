Вашингтон, 28 сентября, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Законопроект, предусматривающий поднятие потолка госдолга и временное финансирование федерального правительства, за три дня до крайнего срока был заблокирован в сенате США из-за противодействия со стороны республиканцев. Трансляция заседания 28 сентября велась на сайте верхней палаты Конгресса США.

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Республиканцы проголосовали против законопроекта в ходе процедурного голосования. Для принятия документа требовалось 60 голосов из 100, но поддержки среди республиканцев демократы не нашли, и голосование было перенесено. Бюджетный законопроект должен быть принят до 30 сентября, пока не начался новый финансовый год, иначе США угрожают бюджетный кризис и дефолт по долгу.

Сенаторы-республиканцы, имеющие меньшинство, обещали блокировать законодательную инициативу по увеличению потолка госдолга. Они хотят, чтобы демократы и президент США Джозеф Байден приняли меры по сокращению госдолга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для президента Байдена началась самая неспокойная неделя для его законодательной программы.