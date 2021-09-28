Нью-Йорк, США, 28 сентября 2021, 02:43 — REGNUM Северная Корея никогда не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи, Японии и других соседних стран. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
По его словам, именно США и Южная Корея непрерывно пытаются нарушить баланс сил на Корейском полуострове, создавая и размещая на нём новые вооружения.
«Мы никогда не нарушим или поставим под угрозу безопасность США, Южной Кореи и соседних стран», — подчеркнул северокорейский дипломат.
Как сообщало ИА REGNUM, КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.
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