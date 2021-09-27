Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 02:43 — ИА Регнум. Северная Корея никогда не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи, Японии и других соседних стран. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Плакат КНДР

постпред КНДР при ООН Ким Сон «На Земле нет страны, которая бы так же находилась под постоянной угрозой войны, как КНДР. Мы пониманием под военным сдерживанием законное право на самооборону, которое может сдерживать агрессивную войну и защитить нас».

По его словам, именно США и Южная Корея непрерывно пытаются нарушить баланс сил на Корейском полуострове, создавая и размещая на нём новые вооружения.

«Мы никогда не нарушим или поставим под угрозу безопасность США, Южной Кореи и соседних стран», — подчеркнул северокорейский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

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