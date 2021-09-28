Нью-Йорк, США, , 02:23 — REGNUM Никарагуа осуждает агрессивную политику со стороны США в отношении ряда стран и поддерживает усилия России по защите мира и продвижению взаимопонимания. Об этом глава МИД республики Денис Монкада Колиндрес заявил 27 сентября во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Денис Монкада Колиндрес «Мы осуждаем гегемонистскую агрессию со стороны США, которая препятствует мирному решению конфликтов, а также политические, экономические, торговые и военные действия, направленные против Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики».

По его словам, в международных отношениях необходимо придерживаться принципа диалога и переговоров, «а также избегать применения силы или угроз». В частности, недопустимы экономическая блокада Кубы со стороны США и вмешательство во внутренние дела Белоруссии.

«Мы поддерживаем Российскую Федерацию в её усилиях по продвижению мира, взаимопонимания и стабильности», — подчеркнул Колиндрес.

Как сообщало ИА REGNUM, свои поздравления в связи с успешным проведением выборов в Госдуму РФ принёс президенту России Владимиру Путину глава Никарагуа Даниэль Ортега.

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