Никарагуа осудила агрессивные действия США против России, Китая и КНДР
Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 02:23 — ИА Регнум. Никарагуа осуждает агрессивную политику со стороны США в отношении ряда стран и поддерживает усилия России по защите мира и продвижению взаимопонимания. Об этом глава МИД республики Денис Монкада Колиндрес заявил 27 сентября во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По его словам, в международных отношениях необходимо придерживаться принципа диалога и переговоров, «а также избегать применения силы или угроз». В частности, недопустимы экономическая блокада Кубы со стороны США и вмешательство во внутренние дела Белоруссии.
«Мы поддерживаем Российскую Федерацию в её усилиях по продвижению мира, взаимопонимания и стабильности», — подчеркнул Колиндрес.
Как сообщало ИА REGNUM, свои поздравления в связи с успешным проведением выборов в Госдуму РФ принёс президенту России Владимиру Путину глава Никарагуа Даниэль Ортега.