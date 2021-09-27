Вашингтон, 28 сентября, 2021, 02:15 — ИА Регнум. Военную базу Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в американском штате Нью-Джерси, где находятся вывезенные из Афганистана беженцы, посетил министр обороны США Ллойд Остин. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Пентагона.

(сс) Senior Airman Perry Aston Ллойд Остин

Глава ведомства поблагодарил военнослужащих за прием эвакуированных. В Пентагоне не уточнили, встречался ли Остин с самими беженцами.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября командование армейской базы в штате Нью-Мексико объявило, что служащие на ее территории американские военные подверглись нападению со стороны группы афганских беженцев, которые временно размещены на объекте.