Лампедуза , Италия, , 02:12 — REGNUM Более 500 нелегальных мигрантов прибыли на итальянский остров Лампедуза в Средиземном море. Об этом 27 сентября сообщает телеканал RaiNews24.

Беженцы Onetoday.google.com

Как уточнил мэр Лампедузы Тото Мартелло, на старом рыболовном судне, прибывшем на остров, находились беженцы из стран Африки и Азии. Судно сопроводили в порт Лампедузы сотрудники финансовой гвардии Италии. Отмечается, что на борту судна находятся в том числе женщины и дети из Сирии, Марокко, Бангладеш и Египта.

Мэр Лампедузы отметил, что в настоящее время с беженцами проводятся все положенные процедуры, от медицинского осмотра, до санитарного контроля и оказания первой помощи. В настоящее время в центрах временного содержания мигрантов на острове находятся около 330 человек, хотя центр рассчитан всего на 250 мест.

По данным МВД Италии, с начала текущего года года на Апеннины по морю прибыли уже около 45 тысяч мигрантов, что почти в два раза больше, чем с января по сентябрь прошлого года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 61% граждан Италии считают неубедительной миграционную политику правительства страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство итальянцев недовольны миграционной политикой властей