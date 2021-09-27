Киев, 28 сентября, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Российская сторона перестала настаивать на проведении встреч Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в Минске, заявил 27 сентября вице-премьер Украины Алексей Резников, курирующий вопросы так называемой реинтеграции оккупированных территорий.

President.gov.ua Алексей Резников

«На вопрос, готовы ли вы встречаться офлайн, россияне говорят: «Да, мы готовы, но в безопасном месте». То есть слово «Минск» уже не звучит», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

По словам украинского чиновника, ранее Москва пыталась заставить Киев возобновить встречи в Минске, но получив отказ, связала его с «выходом» Украины из минских договоренностей.

Резников убеждён также, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «разрушил образ независимого посредника», поэтому киевские власти в будущем не поедут на переговоры по Донбассу в Минск.

Ранее вице-премьер Украины заявил, что минские переговоры являются «мёртвой историей», однако высказался за сохранение этого канала коммуникации.