Токио, , 01:51 — REGNUM КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, 28 сентября передает агентство Kyodo со ссылкой на заявление министерства обороны Японии.

Пуск ракеты Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

Журналисты отмечают, что в Токио пока анализируют информацию об этом инциденте и не могут привести никаких подробностей. Кроме того, рыболовные суда пока не получали каких-либо предупреждений по указанному поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября КНДР провела пуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като заявил, что выпущенные ракеты схожи с теми, что испытывались северокорейскими военными в 2019 году.

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