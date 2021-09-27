Вашингтон, 28 сентября, 2021, 01:46 — ИА Регнум. С призывом заблокировать освобождение Джона Хинкли, который совершил покушение на Рональда Рейгана, обратились Фонд и институт, названные в честь экс-президента, к минюсту США. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба учреждения, изучающего наследие бывшего американского лидера.

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Суд США накануне постановил отменить все ограничения, действующие в отношении Хинкли, после того как он был освобождён из психиатрической лечебницы. С этим решением категорически не согласны работники Фонда и института Рональда Рейгана. Они считают, что Хинкли ещё представляет угрозу для окружающих, и возражают против его освобождения.

«Мы надеемся, что министерство юстиции обратится в суд с апелляцией, которая приведет к пересмотру этого решения», — сказано в заявлении Фонда.

Покушение на экс-президента Рейгана было совершено в 1981 году в Вашингтоне. Сам Рейган получил лёгкое ранение, серьёзно пострадали его пресс-секретарь и двое полицейских. Суд признал Хинкли психически невменяемым, а в 2016 году ему было разрешено покинуть клинику. Мужчина проживает у своей матери, находясь под наблюдением врачей. Ему запрещено общение с прессой, употребление алкоголя и владение оружием.