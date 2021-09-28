Сараево, , 01:44 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик 27 сентября заявил о намерении властей Республики Сербской (образования в составе БиГ) отозвать своё согласие на общие армию, судебный и прокурорский совет БиГ и, таким образом, приступить к восстановлению собственной армии. Об этом Додик сообщил в эфире национального телевидения Республики Сербской.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

По его словам, «эксперимент Боснии и Герцеговины не удался», и на следующем заседании парламента БиГ депутаты, вероятнее всего, откажутся от всех решений верховного представителя. В свою очередь, Республика Сербская «выступает за исходные Дейтонские соглашения, а не за их трактовки».

Милорад Додик «Мы отзовём наше согласие из закона об армии, отзовём наше согласие из закона о Высоком судебном и прокурорском совете. Мы предложим (парламенту), и об этом будет приниматься решение в ближайшие дни, чтобы через отмену закона об армии через несколько месяцев сформировать армию Республики Сербской. Всё это у нас есть в соответствии с конституцией, в Конституции Боснии и Герцеговины существует армия Республики Сербской».

Напомним, согласно Дейтонским соглашениям 1995 года, страна фактически управляется через верховного представителя международного сообщества. Функции главы БиГ выполняет коллективный орган — президиум БиГ из трёх человек, избираемых прямым голосованием в территориальных образованиях: серба, хорвата и бошняка.

В мае 2021 года Руководящий комитет Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) назначил Кристиана Шмидта (Германия) новым верховным представителем в БиГ вопреки мнению входящей в РК СВМС России. Власти Республики Сербской не признают легитимность Шмидта.

Как сообщало ИА REGNUM, член президиума БиГ от сербов Милорад Додик заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «вмешался в распад Боснии и Герцеговины» своим решением принять члена президиума БиГ от хорватов Желько Комшича в Нью-Йорке и предоставить ему возможность выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

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