Москва, 28 сентября, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовит проект постановления правительства РФ, в соответствии с которым банки при кредитовании не смогут навязать клиентам услугу страхования в определенной компании. Об этом 28 сентября пишут «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Страховые агенты

Вместо страхования сделки в определённой компании от клиентов будут принимать полис любого страховщика, получившего положительный рейтинг в одном из четырех российских агентств (АКРА, Эксперт РА, НРА и НКР). К организациям, не вошедшим в этот рейтинг, банки смогут выдвигать собственные требования по допуску.

Кроме того, клиенты получат возможность сменить страховую организацию, если в другой им предложат более привлекательные условия.

Как сообщили в Центробанке РФ, инициатива ФАС нашла одобрение, и на текущий момент около половины страховых компаний в России имеют рейтинг одного из четырех агентств.

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