Вена, 28 сентября, 2021, 01:37 — ИА Регнум. Петиция против введения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в Австрии собрала 269 тысяч подписей, 27 сентября сообщили в министерстве внутренних дел страны.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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Инициатива должна быть рассмотрена в Национальном совете (нижняя палата австрийского парламента), поскольку преодолела порог в 100 тысяч голосов. Другая петиция, предполагающая объявить вакцинацию обязательной, набрала только 65 тысяч подписей и не будет рассматриваться законодательным органом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не исключил, что в стране может быть введена обязательная вакцинация от COVID-19.