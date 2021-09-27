Москва, 28 сентября, 2021, 01:15 — ИА Регнум. Федеральный бюджет за 2021 год может быть исполнен с учётом дополнительных поступлений преимущественно за счёт взыскания задолженности по налогам и сборам, считают в Счётной палате России. Об этом говорится в выпущенном 27 сентября отчёте об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

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«По мнению Счетной палаты, имеются потенциальные резервы дополнительных поступлений в федеральный бюджет», — отметили аудиторы.

Одним из источников пополнения доходной части бюджета может стать задолженность по федеральным налогам и сборам с учетом пеней и штрафов, включая недоимку, таможенным платежам, которая на начало 2021 года составила 1,14 млрд рублей, другим — задолженность по федеральным налогам и сборам с учетом пеней и штрафов, администрируемым налоговыми органами в размере 1,11 трлн рублей.

Кроме того, в Счётной палате РФ полагают, что источником дополнительных поступлений в бюджет может стать сокращение неэффективных налоговых льгот и совершенствование контроля за достоверным декларированием таможенной стоимости товаров.