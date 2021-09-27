Москва, 28 сентября, 2021, 01:10 — ИА Регнум. Угрозы Украины не соответствуют ее статусу и возможностям, а требования Киева вызывают раздражение у половины европейских стран. Об этом 28 сентября написал в своем телеграмм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Украина уже надоела половине Европы со своими претензиями, а ее «соответствующие» угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны», — отметил он.

Так сенатор оценил выпад украинских властей в адрес Венгрии из-за заключения Будапештом газового контракта с российской компанией «Газпром». По словам парламентария, у стран ЕС нет страха перед Киевом.

«В Европе угроз от Киева никто не боится — и меньше других Венгрия, которая жестко критикует Украину за политику подавления венгерского языка в Закарпатье, за закон о коренных народах и не только за это», — полагает Пушков.

Кроме того, сенатор напомнил, что именно Венгрия препятствовала вступлению Украины в НАТО. Пушков также подчеркнул, что Киев никак не связан с соглашением РФ и Венгрии.

«Будапешт уже успешно блокировал контакты Украины с НАТО и может этим не ограничиться. Украина вообще не имеет отношения к контракту России и Венгрии: она просто обязана выполнять его как транзитная страна, иначе сама нарушит условия контракта с Газпромом», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября министерство иностранных дел Украины выпустило заявление, в котором говорится, что в Киеве удивлены и разочарованы решением Венгрии подписать контракт с Газпромом. Глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон предупредил, что украинская сторона планирует в будущем перекрыть газовый транзит через свою территорию в Венгрию.