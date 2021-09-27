Москва, 28 сентября, 2021, 00:43 — ИА Регнум. Перестыковку корабля «Союз МС-18» с модуля «Рассвет» на модуль «Наука» осуществит экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

МКС

Корабль «Союз МС-18», который был назван в честь первого космонавта «Ю. А. Гагарин», будет перестыкован российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым, а также американским астронавтом Марком Ванде Хай. Это будет первая перестыковка к модулю «Наука», все подобные операции выполняются на МКС вручную.

Перестыковать корабль необходимо, чтобы освободить порт на модуле «Рассвет» для корабля «Союз МС-19». Корабль прилетит на МКС в октябре вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, кинорежиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд на борту. Команда будет снимать на орбите первый художественный фильм «Вызов».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские космонавты могут обновить рекорд по числу выходов за борт МКС.