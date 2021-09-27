Каир, 28 сентября, 2021, 00:23 — ИА Регнум. Трое сторонников группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приговорены к смертной казни в Египте за убийство полицейского, 27 сентября передал портал Akhbar el-Yom.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Речь идет о преступлении, совершенном в марте 2015 года в городе Эль-Мансура (провинция Дакахлия). Группа исламистов застрелила сержанта полиции и его родственника. Кроме того, злоумышленники ранили еще несколько человек.

Фигурантами дела числятся 19 человек, семеро из которых находятся в розыске. Девять подсудимых получили пожизненное заключение, еще один был приговорен к десяти годам тюрьмы, а шестерых оправдали.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Египте приговорили к смертной казни 37 исламистов, в том числе и бывшего офицера египетского спецназа Хишама аль-Ашмави.

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