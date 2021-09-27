Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Главный продюсер «Ведьмака» Лорен Хиссрич опубликовала в сети новые комментарии по поводу второго сезона сериала. Публикацию она разместила 27 сентября на своей Twitter-странице.

Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак» Ведьмак

Продюсер напомнила, что в 2019 году, перед премьерой первого сезона «Ведьмака», автор серии романов Анджей Сапковский заявил, что искренне надеется, что зрители и читатели останутся «горячими» при просмотре сериала. «Во всех смыслах. Ни холодными, ни теплыми», — сказал тогда Сапковский.

«Вот почему творцы творят», — написала Хиссрич, добавив, что так они пытаются вызвать у аудитории любовь или ненависть, но не безразличие. Она также отметила, что второй сезон «Ведьмака» «будет горячим во всех смыслах, на которые надеялся господин Сапковский».

https://twitter.com/LHissrich/status/1442444718667821056

Напомним, эпизоды второго сезона сериала «Ведьмак» Netflix выложит на своём сайте 17 декабря 2021 года. Ранее создатели шоу выложили в сеть фотографию со съёмок, на которой актёр Ким Бодниа запечатлён в образе ведьмака Весемира.