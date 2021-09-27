Виго, Испания, 27 сентября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. 27 сентября в Виго на стадионе «Балаидос» «Сельта» в матче седьмого тура испанской Примеры 2021/22 одержала минимальную победу над «Гранадой». Основное время матча завершилось со счетом 1:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Catherine Kõrtsmik Денис Суарес

На 73-й минуте встречи 34-летний бывший нападающий сборной Испании Яго Аспас упустил возможность вывести «небесных» вперед, не сумев реализовать удар с одиннадцатиметровой отметки. В компенсированное время бывший полузащитник «Барселоны» Денис Суарес вывел хозяев вперед после передачи Санти Мины — 1:0.

Составы команд:

«Сельта»: Дитуро, Мальо, Араухо (Йокушлу, 87'), Галан, Мурильо, Бельтран (Суарес, 46'), Нолито (Серви, 62'), Тапиа (Солари, 87'), Мендес (Гальярдо, 78'), Аспас, Мина.

«Гранада»: Машимиану (Эсканделл, 78'), Бараона, Нева, Кини, Дуарте (Диас, 78'), Гоналон (Монторо, 19'), Милла, Соро, Пуэртас (Эскудеро, 78'), Чаррис, Бакка (Молина, 68').

«Сельта», одержав вторую победу и набрав семь очков, поднялась на тринадцатую строчку. «Гранада» с тремя очками осталась на восемнадцатой позиции в зоне вылета.