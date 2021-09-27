Лондон, 27 сентября, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Шотландское электронное трио Chvrches исполнило кавер на хит Аврил Лавин 2002 года «I'm With You», записанный в рамках серии Apple Music Home Session. Кавер-сингл доступен на всех стриминговых платформах.

Nicholas Andrew Аврил Лавин

После выхода их альбома «Screen Violence» в прошлом месяце, Chvrches, помимо кавера, также записали переработанную версию своей собственной песни «California» для серии Apple Music Home Session.

Кавер на классический хит 2000-х следует за другой недавней переработкой трио на песню «Cry Little Sister» Джерарда Макманна для нового фильма Netflix «Nightbooks», который стал доступен для просмотра в начале этого месяца.