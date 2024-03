Лондон, 27 сентября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Ной Йорк, сын солиста британской рок-группы Radiohead Тома Йорка, выпустил первый сингл под своим собственным именем под названием «Trying Too Hard (Lullaby)», информирует портал The Line Of Best Fit.

(сс) Raph_PH Солист Radiohead Том Йорк

«Trying Too Hard (Lullaby)» — это первый сольный материал Ноя, ранее он выпускал музыку как Алек Оуэн и L.E.T.H.A.L. Фанаты оценили то, что Ной не стесняется сравнения с отцом в своих социальных сетях, написав такие комментарии, как: «Яблоко от яблони недалеко падает» и «Скажи, что ты сын Тома Йорка, не говоря, что ты сын Тома Йорка…».

https://twitter.com/JnnyG/status/1441484894190833664

Джонни Гринвуд из Radiohead даже опубликовал трек в Твиттере, назвав его «великолепным музыкальным произведением». Гринвуд добавил: «Сегодня я впервые услышал песню, и я впечатлен. Отличная работа, Ной».