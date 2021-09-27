Москва, 27 сентября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 27 сентября выявлено более 1,3 тысячи носителей коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны.

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлено 1345 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в госпиталях Минобороны на сегодняшний день проходят лечение 539 человека, ещё десять военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, 796 военнослужащих изолированы на дому.

В Минобороны отметили, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Один из них находится тяжёлом состоянии, ещё восемь — в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 28 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 40 187 человек.