Лос-Анджелес, США, 27 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. В сеть выложили трейлер будущего фильма режиссёра Пола Томаса Андерсона «Лакричная Пицца». Ролик был опубликован 27 сентября на YouTube-канале кинокомпании MGM.

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Картина станет первой режиссёрской работой Андерсона после премьеры ленты «Призрачная нить» (2017), которая была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм». Главные роли в картине исполнят Купер Хоффман (сын покойного актёра Филипа Сеймура Хоффмана) и Алана Хаим (участница музыкальной группы Haim).

Для справки: действие фильма развернётся в США 70-х годов XX века в городе Сан-Фернандо (штат Калифорния, США). По сюжету, молодой актёр (Хоффман) становится известным, это определённым образом начинает влиять на его жизнь, а также на отношения с друзьями и девушкой.