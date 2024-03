Лондон, 27 сентября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. В Лондоне открылся первый магазин пластинок лейбла Third Man за пределами США, и Джек Уайт, основатель звукозаписывающей компании, выступил с неожиданным концертом на открытии, информирует портал The Line Of Best Fit.

В минувшие выходные лейбл Джека Уайта Third Man Records открыл новый магазин в Лондоне, вслед за своими предыдущими магазинами в Нэшвилле, штат Теннесси, и Детройте, штат Мичиган. В момент открытия Уайт сыграл два шоу, одно в магазине на первом этаже, а второе представление — с балкона здания Дэмиена Херста, расположенного в конце улицы.

Лондонский магазин был также спроектирован лично Уайтом. Third Man Records London делится на несколько зон в своем двухэтажном помещении. На первом этаже расположился магазин пластинок и зал для живой музыки под названием «The Blue Basement», а на втором — европейская штаб-квартира Third Man Records.