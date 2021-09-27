Лондон, 27 сентября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Правительство Британии собирается направить армию на решение топливного кризиса, сообщает 27 сентября телеканал Sky News со ссылкой на неназванный источник в правительстве.

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«Ожидается, что правительство мобилизует армию в качестве меры предосторожности из-за очередей на автозаправочных станциях по всей стране», — сообщает телеканал. Подробности этого решения не раскрываются.

Напомним, в Британии из-за нехватки водителей бензовозов начались перебои с доставкой горючего на АЗС.

Некоторые автозаправочные станции уже закрылись. Жители страны пытаются создавать запасы бензина, на АЗС наблюдаются очереди, отмечены случаи драк за бензин.