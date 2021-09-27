Вологда, 27 сентября, 2021, 23:38 — ИА Регнум. В Вологде произошла авария на теплотрассе — без отопления осталась почти треть жилых домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Администрация Ростова Прорыв на теплотрассе

Работы по устранению аварии ведутся с 20.00. Коммунальщики пообещали уложиться до6.00.

Ситуацию с массовым отключением теплоснабжения прокомментировал мэр города Сергей Воропанов:

«ТГК-2 подводит не первый раз. Надеюсь, руководство сделает выводы, нужно заниматься сетевым хозяйством. Сегодня предстоит еще одно крупное отключение. Специалисты поясняют, что нет смысла ждать заморозки. Ставят задачу закончить ремонт максимально оперативно», — завил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Вологде, 26 сентября, из-за аварии остались без воды 10 жилых домов.