Митровица, Сербия, 27 сентября, 2021, 23:37 — ИА Регнум. В Косово на группу из пятнадцати сербов в южной части города Косовска Митровица, которые стояли в очереди перед зданием Агентства по сельскому хозяйству, напала группа молодых албанцев, вооруженная ножами и стеклянными бутылками. Об этом 27 сентября сообщил портал «Косово онлайн».

Photo Balkan Косовская Митровица

Чиновник агентства Шефки Байрами подтвердил, что инцидент произошел, отметив, что к счастью, никто из участников не получил серьезные ранения.

«Ранее не было подобных инцидентов. Никогда не было проблем, ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Сегодня какие-то молодые люди пришли, наверное, из-за общей ситуации. Они не из канцелярии (Агентства по сельскому хозяйству — ИА REGNUM). Это повлияет на работу канцелярии, люди уже не будут нам доверять. Но я думаю, что и это пройдет», — сказал Байрами.

Один из потерпевших сербов, который получил несколько ударов в туловище и голову, заявил порталу, что он вместе с пятнадцатью соотечественниками пошел в агентство для того, чтобы зарегистрировать свое семейное хозяйство.

«Вдруг мы услышали громкую музыку, кто-то упоминал сербов, я не понял. Нам сказали, что окно закрывается. Мы направились к выходу и тут на нас напали. Нападающие находились и с левой, и с правой стороны от нас, они искали конфликта. Они кричали: «АОК» и «Убей серба!». Затем стали бить нас кулаками, бросаться в нас бутылками. Когда мы вышли на улицу, уже были слышны полицейские машины. Мы выбежали на улицу и направились к мосту», — рассказал серб.

Собеседник портала добавил, что он вернулся за отцом, который бежал за ним, и поэтому получил еще несколько ударов. «Я вернулся за отцом, он пожилой человек. Тогда меня еще несколько раз ударили ногой и кулаком в голову. К счастью, я не пострадал сильно. Полиция позже пришла. Я не знаю, было ли это спланировано. Это канцелярия для регистрации сербов, проживающих на севере», — заявил пострадавший.

Напомним, что ранее полиция сепаратистского Косово задержала тёх сербов, которые расклеивали плакаты с надписью «Добро пожаловать в Сообщество сербских муниципалитетов». Сербы позже были отпущены из полицейского участка.