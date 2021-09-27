Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Американская инди-рок группа Interpol сообщила, что приступила к записи нового альбома, который, согласно заявлению, должен будет выйти в следующем году на лейбле Matador. Об этом информирует портал Pitchfork.

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Седьмая студийная пластинка группы станет продолжением альбома «Marauder» 2019 года, а также выпущенного в том же году мини-альбома «A Fine Mess», который включил в себя сессионные записи песен с «Marauder».

Также отметим, что во время карантина солист группы Пол Бэнкс присоединился к Джошу Кауфману и Мэтту Бэррику в проекте Muzz, одноименный дебютный альбом которых вышел в минувшем июне.