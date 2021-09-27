Вашингтон, 27 сентября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Facebook проведёт прямую трансляцию с мировой премьеры фильма «Не время умирать». Об этом 27 сентября сообщает журнал Variety.

Цитата из к/ф «Не время умирать». Реж. Кэри Фукунага. 2020. Великобритания — США Джеймс Бонд

Первый публичный показ 25-й картины «бондианы» пройдёт 28 сентября 2021 года в Альберт-Холле (Лондонский королевский зал искусств и наук имени Альберта). В Facebook отметили, что обладатели VR-гарнитур смогут наблюдать за премьерой в виртуальной реальности благодаря экспериментальному проекту Oculus Venues.

Напомним, церемония мировой премьеры «Не время умирать» начнётся 28 сентября 2021 года, в 19:30 по московскому времени. В российских кинотеатрах новую картину про приключения Джеймса Бонда начнут показывать 7 октября 2021 года.