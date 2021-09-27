Мурманск, 27 сентября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Мурманские власти прорабатывают вопрос строительства аэропорта в городе Апатиты. Об этом заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Хибины

«Акценты на дороги, на энергоснабжение локаций, куда тянутся туристы, — наш приоритет. В 2023 году в Мурманске появится новый аэропорт. Прорабатывается такое же решение по Апатитам. Всё, что касается инфраструктуры и средств размещения, — это для нас задача на ближайшие три года», — отметил губернатор на заседании регионального Совета по туризму.

По данным на 1 сентября 2021 года Мурманскую область посетили 300 тысяч туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, за два года Мурманская область заработала на туризме более пяти миллиардов рублей.

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