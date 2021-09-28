Вашингтон, 28 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Американский певец Роберт Келли, известный также как R Kelly, признан виновным 27 сентября на суде по делу о сексуальной эксплуатации, где прокуроры обвинили R&B звезду в использовании своей славы, чтобы заманивать женщин и несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает Reuters.

Allgamenab Роберт Келли

Присяжные в федеральном суде Бруклина совещались чуть более одного дня, прежде чем проголосовать за признание 54-летнего Келли виновным по всем девяти пунктам обвинения.

Во время оглашения приговора Келли не поднимал головы, его лицо было закрыто белой маской. Одна женщина, наблюдавшая за процессом из переполненного зала суда, заплакала во время оглашения приговора.

Вынесение приговора Келли назначено на 4 мая 2022 года.

Напомним, что артиста подозревали в десяти случаях сексуального насилия, которые происходили в период между 1998 и 2010 годами. Отмечается, что в четырех случаях пострадали женщины, которым на момент преступления еще не исполнилось 17 лет.

В 2008 году Келли предстал перед судом по делу о детской порнографии, но был оправдан.