Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. В ходе состоявшейся сессии Генассамблеи ООН по белорусской проблематике наиболее активно высказались около десятка руководителей иностранных государств. Об этом 25 сентября по итогам переговоров с генсеком организации Антониу Гутеррешем заявил белорусским пропагандистам министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Mfa.gov.by Владимир Макей

«Наиболее негативно высказались в этом плане, ожидаемо, руководители Литвы и Польши, выступая с заведомо абсолютно ложными обвинениями по каким-то вопросам в адрес Белоруссии. В нашем выступлении мы дадим ответ на эти абсолютно беспочвенные выпады. Мы говорили об этом и с Генеральным секретарем, и с рядом моих европейских коллег, с кем довелось встречаться, а это порядка пяти-шести встреч. Какие-то встречи были открытые, какие-то конфиденциальные, по их просьбе», — поведал глава МИД Белоруссии.

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«Я сделал вывод, что очень многие из наших европейских коллег, отказываясь от диалога с правительством, с представителем правительства, сегодня абсолютно не понимают, что происходит внутри Белоруссии, вокруг Белоруссии, а некоторые даже и не стремятся понять, что происходит в Белоруссии», — констатировал огорчённый Макей.

Отметим, «европейские коллеги» Макея не подтверждают правдивости его заявлений о состоявшихся переговорах — явных или тайных. США, ЕС и их ближайшие партнёры дистанцируются от контактов с находящимся под международными санкциями «режимом Лукашенко».