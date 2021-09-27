Вашингтон, 27 сентября, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Американское руководство намерено взаимодействовать с новым правительством Германии, когда оно будет сформировано, сообщила 27 сентября замглавы пресс-службы Госдепа США Джалина Портер.

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Она отметила, что Вашингтон с нетерпением ожидает продолжения «прочного партнёрства» с Берлином по ряду тем, «представляющих взаимный интерес».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партийный блок (консерваторы) Христианско-демократического и Христианско-социального союзов на состоявшихся накануне, 26 сентября, выборах уступил первенство Социал-демократической партии Германии.

Явка на выборах была 76,6%. Остальные прошедшие в парламент партии (ХДС/ХСС, «Союз 90/Зелёные» и СвДП) будут формировать коалицию. Добавим, что консерваторы на этих выборах показали такой слабый результат, какого ещё не было у них.