Лондон, 27 сентября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Британская нью-вейв группа Duran Duran выпустила новый сингл «Tonight United», к продюсирование которого приложил свою руку один из первооткрывателей диско-музыки Джорджо Мородер. Об этом сообщил портал NME.

Музыка

Новая песня стала четвертым синглом из грядущего студийного альбома группы «Future Past», выход которого назначен на 22 октября.

Ранее Duran Duran выпустили синглы «More Joy», записанный совместно с японской рок-группой Chai, «Anniversary» и «Invisible», соавтором которого стал гитарист Blur Грэхам Коксон.