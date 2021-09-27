Москва, 27 сентября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Унификация наименования всех руководителей региона статусом «глава субъекта федерации» вписывается в общую логику централизации. Вполне возможно, у Татарии на этот раз не получится отстоять наименование «президент республики», а Рустаму Минниханову придется стать главой Татарстана. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

Цитата из к/ф «Чиполлино». реж. Борис Дёжкин. 1961. СССР Власть

«Федеральный центр расширяет набор инструментов и оснований, которые позволяют ей уволить нежелательных для нее губернаторов. Поствыборная ситуация характеризуется базовым консенсусом, но если те же КПРФ или ЛДПР начнут «качать права», их губернаторов Система стигматизирует и уволит. А возможно, и посадит в тюрьму.

В то же время центр готовится к снятию запрета на избрание более двух сроков подряд губернаторам. Это усиливает автократически-несменяемое начало в регионах и столице России, создавая тем самым потенциал для появления удельных князей и ханов республик, который, впрочем, и без того уже высок. Главные бенефициары этого законопроекта — мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, которые защищают тем самым свои позиции от притязаний оппонентов. Но и другие губернаторы получают сигнал: если они будут эффективны — могут «править» очень долго. Впрочем, кажется, что кавычки в слове править уже и не нужны вовсе.

Александр Богомаз в Брянской области или Сергей Аксенов в Крыму». Дмитрий Михайличенко Если смотреть список губернаторов, для которых актуально обнуление второго срока, то можно заметить, что это касается только Собянина и Воробьева. Потому что у остальных полномочия истекают в 2024—2025 годах или они не имеют такого политического веса. Например,в Брянской области илив Крыму».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, широкий резонанс получил внесенный в Госдуму масштабный законопроект о принципах организации публичной власти в регионах. Депутат Госдумы Павел Крашенинников(«Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас внесли инициативу в рамках реализации новых положений Конституции страны. В случае его принятия это будет новый закон, состоящий из 11 глав и 65 статей.

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