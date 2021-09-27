Нью-Йорк, США, , 23:15 — REGNUM Об «опасной тенденции» в деятельности ООН заявил 25 сентября в Нью-Йорке глава МИД Белоруссии Владимир Макей, принимавший участие в Генассамблее этой международной организации. В интервью пропагандистам трёх белорусских гостелеканалов он поведал о множестве проблем в деятельности ООН и её Генассамблеи.

По итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем представитель официального Минска заявил: «В Уставе ООН закреплен серьезный и правильный принцип: одно государство — один голос. Сегодня мы видим, что этот принцип тоже пытаются некоторые государства размывать и пытаются продвинуть, в частности, расширение сфер влияния неправительственных организаций в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, придать этим неправительственным организациям статус, равноценный статусу государства. На наш взгляд, это абсолютно недопустимо, потому что мы знаем: кем и как вскармливаются эти неправительственные организации и мы знаем, в чьих интересах они в данном случае будут действовать. Поэтому, конечно же, проблем в деятельности и Организации Объединенных Наций, и ее Генеральной Ассамблеи сегодня много».

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«Поэтому, конечно, сказать, что все, что звучит с высокой трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заслуживает внимания, я не могу. Но трибуна была, остается и должна оставаться важным местом для обсуждения назревших проблем, выработки общих подходов по решению этих проблем на основе тех принципов, которые в свое время были с таким трудом выработаны и закреплены в Уставе ООН», — цитирует Макея пресс-служба МИД Белоруссии.

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