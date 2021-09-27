Череповец, Вологодская область, 27 сентября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Череповецкий городской суд вынес приговор 59-летнему педофилу, напавшему на 11-летнюю девочку.

Цитата из х/ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия Жертва педофила

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, преступник совершил нападение на ребенка 23 мая 2021 года.

«Он схватил ребенка за шею и, угрожая смертью, приказал молчать, а после этого совершил с ребенком иные действия сексуального характера», — сообщили в суде.

Ранее обвиняемый уже отбывал срок за кражи и грабежи. Преступник свою вину в нападении на ребенка не признал, однако суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года в центре Вологды была похищена 12-летняя девочка. Похитителем оказался житель Подмосковья, представившийся ей родственником подруги по переписке.