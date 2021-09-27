Лондон, 27 сентября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Атомная многоцелевая подводная лодка HMS Audacious типа Astute официально включена в боевой состав ВМС Британии после завершения всех положенных испытаний, сообщает 27 сентября пресс-служба британского военного ведомства.

Defence Images Подводный флот Британии

Это четвёртая по счёту субмарина в серии из семи подводных лодок класса Astute. Она была спущена на воду в мае 2017 года.

Испытания субмарины проводились на военно-морской базе Клайд в Шотландии.

Атомные подводные лодки класса Astute могут действовать как в составе флота, так и в отрыве от главных сил. Подводные лодки этого типа предназначены для борьбы с кораблями и субмаринами противника, ракетных ударов по наземным целям, для высадки групп боевых пловцов и ведения разведки.

Подлодки водоизмещением 7400 тонн, длиной 97 метров, способны развивать скорость под водой до 29 узлов и погружаться на глубину до 300 метров. Вооружение состоит из шести 533-мм торпедных аппаратов и пусковых установок для крылатых ракет «Томагавк» и противокорабельных ракет «Гарпун».